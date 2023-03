Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 17 marzo 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 17 marzo 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Vince Buongiorno, mamma! 2 su Canale5, stabile a 3 milioni di spettatori. Leggero calo per Benedetta Primavera, con 2.6 milioni. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Benedetta Primavera ha totalizzato 2603 spettatori (16,46% di share); su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! 2 ha avuto 3011 spettatori (share 18,97%). Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno su Italia1 ha ottenuto 1320 spettatori (7,50%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 957 spettatori (4,70%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 654 (3,74%); il documentario Gianni Agnelli – In arte ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 marzo 2023)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Vince Buongiorno, mamma! 2 su Canale5, stabile a 3 milioni di spettatori. Leggero calo per Benedetta Primavera, con 2.6 milioni.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Benedetta Primavera ha totalizzato 2603 spettatori (16,46% di share); su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! 2 ha avuto 3011 spettatori (share 18,97%). Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno su Italia1 ha ottenuto 1320 spettatori (7,50%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 957 spettatori (4,70%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 654 (3,74%); il documentario Gianni Agnelli – In arte ...

