Ascolti TV 17 marzo 2023, dati auditel ieri sera: chiude Buongiorno Mamma 2, Benedetta Primavera di Loretta Goggi cerca il riscatto (Di sabato 18 marzo 2023) Ascolti TV 17 marzo 2023 Ultimo scontro auditel tra Buongiorno ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 18 marzo 2023)TV 17Ultimo scontrotra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solina_paolo : RT @Supposte_Sagge: Basandosi su calo ascolti registrato da DAZN dal 20 gennaio a metà marzo (circa 1,5 milioni spettatori in meno a giorna… - CorriereCitta : #AscoltiTv Benedetta Primavera e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di venerdì 17 mar… - Quannetevech : RT @Supposte_Sagge: Basandosi su calo ascolti registrato da DAZN dal 20 gennaio a metà marzo (circa 1,5 milioni spettatori in meno a giorna… - Quannetevech : RT @Supposte_Sagge: Basandosi su calo ascolti registrato da DAZN dal 20 gennaio a metà marzo (circa 1,5 milioni spettatori in meno a giorna… - Quannetevech : RT @Supposte_Sagge: Basandosi su calo ascolti registrato da DAZN dal 20 gennaio a metà marzo (circa 1,5 milioni spettatori in meno a giorna… -