Ascoli-Venezia:le formazioni ufficiali, c'è Pohjanpalo (Di sabato 18 marzo 2023) Ascoli (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Gondo, Forte. Venezia (3-5-2): Joronen; Hr... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023)(4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Gondo, Forte.(3-5-2): Joronen; Hr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoVenezia : #Ascoli-#Venezia, FORMAZIONI UFFICIALI: #Vanoli opta per #Milanese ed #Ellertsson incursori - TuttoAscoli : LIVE | ASCOLI-VENEZIA - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Ascoli-Venezia - SportStreamUK : Tonight Programme ?????? Serie B Ascoli vs Venezia Brescia vs Genoa Cittadella vs Perugia Como vs Parma Frosinone v… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Ascoli-Venezia, 30ª giornata Serie B: segui la diretta del match -