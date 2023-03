Arsenale in casa della consigliera comunale di Formello: arrestato il marito (Di sabato 18 marzo 2023) Aveva un Arsenale in casa: detonatori per bombe e munizioni per fucili. Una scoperta che ha portato a un arresto: Domenico Verbicaro, marito della consigliera comunale di centrodestra. A portare alla luce quel deposito di armi a Formello, a pochi chilometri da Roma, sono stati i Carabinieri di Ostia, il 4 marzo scorso. E la notizia ha fatto velocemente il giro del piccolo centro, lasciando sgomenti i cittadini. Il blitz dei carabinieri e il ritrovamento di detonatori e munizioni Il blitz dei militari, come riporta Repubblica, si sono presentati nella villa della consigliera comunale a Praticciolo, per una perquisizione. Chissà se avevano ricevuto una soffiata… Sembra, però che siano andati a colpo sicuro. Una volta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Aveva unin: detonatori per bombe e munizioni per fucili. Una scoperta che ha portato a un arresto: Domenico Verbicaro,di centrodestra. A portare alla luce quel deposito di armi a, a pochi chilometri da Roma, sono stati i Carabinieri di Ostia, il 4 marzo scorso. E la notizia ha fatto velocemente il giro del piccolo centro, lasciando sgomenti i cittadini. Il blitz dei carabinieri e il ritrovamento di detonatori e munizioni Il blitz dei militari, come riporta Repubblica, si sono presentati nella villaa Praticciolo, per una perquisizione. Chissà se avevano ricevuto una soffiata… Sembra, però che siano andati a colpo sicuro. Una volta ...

