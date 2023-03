Arriva il Bonus Cinema: basta avere lo SPID e ci vai a spese dello Stato | Che gioia (Di sabato 18 marzo 2023) Arriva il Bonus Cinema per andare a vedere un film a spese dello Stato. basta avere lo SPID per richiederlo, scopriamo come fare. La manovra è stata realizzata dall’ex ministro Franceschini e sostenuta anche dall’attuale ministro della Cultura Sangiuliano. Uno strumento validissimo per incentivare il Cinema e consentire a tutti di vedere degli spettacoli grazie al Bonus. Bonus Cinema come richiederlo (ilovetrading.it)Sono stati stanziati 10 milioni di euro per un impatto diretto per migliaia di famiglie. basta solo avere l’identità digitale per creare il qr code con durata limitata per accesso alla biglietteria. Andare al ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 18 marzo 2023)ilper andare a vedere un film aloper richiederlo, scopriamo come fare. La manovra è stata realizzata dall’ex ministro Franceschini e sostenuta anche dall’attuale ministro della Cultura Sangiuliano. Uno strumento validissimo per incentivare ile consentire a tutti di vedere degli spettacoli grazie alcome richiederlo (ilovetrading.it)Sono stati stanziati 10 milioni di euro per un impatto diretto per migliaia di famiglie.solol’identità digitale per creare il qr code con durata limitata per accesso alla biglietteria. Andare al ...

