Arnautovic, continua il momento nero: la sua partita contro la Salernitana dura solo 15', esce per un infortunio (Di sabato 18 marzo 2023) Periodo nero per Marko Arnautovic. Entrato al 66', l'attaccante del Bologna esce dopo appena un quarto d'ora della partita contro... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Periodoper Marko. Entrato al 66', l'attaccante del Bolognadopo appena un quarto d'ora della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arnautovic, continua il momento nero: la sua partita contro la Salernitana dura solo 15', esce per un infortunio: P… - MarcoMa_57 : @BFC19091 Continuo a non capire perché Arnautovic continua a recitare la parte di Cpt. Pine !!! ( Capitan Pino )… - marco18098423 : RT @mat_theory: Vai Thiago continua a non far giocare Arnautovic. Porco dio. - mat_theory : Vai Thiago continua a non far giocare Arnautovic. Porco dio. -