Armando Palmeri morto, se ne va il pentito di mafia che aveva parlato di stragi e servizi deviati (Di sabato 18 marzo 2023) Non era forte di cuore Armando Palmeri, il pentito di mafia che aveva parlato di stragi e servizi deviati e che è stato trovato morto nel suo letto, nella casa dove da poco abitava a Partinico, in provincia di Palermo. Di recente lo abbiamo conosciuto grazie a Paolo Mondani che lo aveva intervistato per Report. aveva attivamente collaborato anche alle indagini della Commissione antimafia della scorsa Legislatura sulla strage alla caserma di Alcamo Marina. La sua storia di collaborazione risale a tanto tempo fa, nella seconda metà degli anni '90. Classe 1960, Palmeri era stato il braccio destro di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo: siamo nel ...

