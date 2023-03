Archivio di Stato, col Rotary Club nuove aule studio multimediali e internet libero (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl “Rotary Club Avellino” questa mattina ha inaugurato le sale mutimediali Smart Rotary presso l’Archivio di Stato di Avellino. Si tratta di un progetto tecnico dettagliato della rete di dispositivi necessari per la realizzazione di due aule studio multimediali nelle stanze poste al secondo piano dell’Archivio di Stato di Avellino, in locali già individuati dalla Direzione dell’Archivio. Quattro postazioni computer, dotate di cuffie e interfacce grafiche per la scrittura e una lavagna interattiva multimediale, che consentirà il lavoro in gruppo e la condivisione di contenuti. Le sale saranno dotate di connessione ad internet ad uso gratuito e potranno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl “Avellino” questa mattina ha inaugurato le sale mutimediali Smartpresso l’didi Avellino. Si tratta di un progetto tecnico dettagliato della rete di dispositivi necessari per la realizzazione di duenelle stanze poste al secondo piano dell’didi Avellino, in locali già individuati dalla Direzione dell’. Quattro postazioni computer, dotate di cuffie e interfacce grafiche per la scrittura e una lavagna interattiva multimediale, che consentirà il lavoro in gruppo e la condivisione di contenuti. Le sale saranno dotate di connessione adad uso gratuito e potranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Rinvenuto nell'Archivio di Stato di Firenze l'atto di liberazione dalla schiavitù di Caterina, madre di Leonardo, f… - canale58 : Attualità - Aule multimediali e wi-fi per l'Archivio di Stato, il progetto del Rotary - andreaborsoi1 : @banter_peter @LorenzoTomasin ?? Archivio di Stato? - MaxCarbonaro : RT @SardiniaPost: Cento anni di storia dell’archeologia in #Sardegna, dal 1838 al 1982, finalmente consultabili: i documenti provengono dal… - tharrosinfo : RT @SardiniaPost: Cento anni di storia dell’archeologia in #Sardegna, dal 1838 al 1982, finalmente consultabili: i documenti provengono dal… -