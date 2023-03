Antonino Spinalbese ha tradito Ginevra Lamborghini? La frecciata sui social: “Non ho bisogno di un uomo” (Di sabato 18 marzo 2023) Ginevra Lamborghini e Antonino news. Sembrerebbe essere arrivata già al capolinea la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato avvistato a Milano insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare. Gli scatti mostrano i due in macchina insieme, felici e sorridenti mentre si abbracciano. Al momento nessuno dei diretti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)news. Sembrerebbe essere arrivata già al capolinea la storia d’amore tra. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato avvistato a Milano insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare. Gli scatti mostrano i due in macchina insieme, felici e sorridenti mentre si abbracciano. Al momento nessuno dei diretti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Antonino Spinalbese paparazzato con l'ex Miss Italia Carolina Stramare: la reazione di Ginevra Lamborghin… - occhio_notizie : Strana questa vicinanza tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare. Non aveva detto di non volere relazioni per de… - CorriereCitta : #Antonino Spinalbese e Carolina #Stramare sono fidanzati? Ultime news sulla coppia - DonnaGlamour : Antonino Spinalbese paparazzato con una ragazza… e non è Ginevra - alessia3188 : E lui metteva i likes a benedetta per depistare. È proprio un buon f... Di p... Chapeau Antonino Spinalbese #gintonic -