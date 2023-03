Antonino paparazzato con una donna famosa: la reazione di Ginevra Lamborghini (Di sabato 18 marzo 2023) A quanto pare tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è durata quanto un gatto in tangenziale. Lui, proprio in queste ore, è stato beccato con un’altra donna. La reazione di Ginevra dopo la paparazzata di Antonino con un’altra Whoopsee ha beccato Antonino Spinalbese insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare. I due, a quanto pare, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 marzo 2023) A quanto pare traSpinalbese eè durata quanto un gatto in tangenziale. Lui, proprio in queste ore, è stato beccato con un’altra. Ladidopo la paparazzata dicon un’altra Whoopsee ha beccatoSpinalbese insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare. I due, a quanto pare, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

