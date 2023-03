Antonacci il cantante preferito della prof: “10 a tutti se riuscite a metterci in contatto”. Lui risponde: “Un bel 6 ora se lo meritano” (Di sabato 18 marzo 2023) Una simpatica vicenda che vede studenti, prof e Biagio Antonacci. Sì proprio il noto cantautore di "Se io, se lei", "Sognami", "Pazzo di lei" e tanti altri successi musicali. Un ragazzo di una prima delle superiori ha pensato di scrivere ad Antonacci dopo che in classe si era discusso dei cantanti preferiti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Una simpatica vicenda che vede studenti,e Biagio. Sì proprio il noto cantautore di "Se io, se lei", "Sognami", "Pazzo di lei" e tanti altri successi musicali. Un ragazzo di una prima delle superiori ha pensato di scrivere addopo che in classe si era discusso dei cantanti preferiti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Antonacci il cantante preferito della prof: “10 a tutti se riuscite a metterci in contatto”. Lui risponde: “Un bel… - TecnicaScuola : Classe scrive a Biagio Antonacci perché piace alla loro docente e lui risponde: ecco l’audio del cantante --… - DanieleTurini2 : @OsservaMy Il cantante che copia le canzoni? Plagio Antonacci - l3on4rdoooo : RT @toltoedato: Marco Mengoni è il miglior cantante italiano degli ultimi 30 anni e mi dispiace per Ligabue, Ramazzotti, Antonacci e compag… - viviru_vl : RT @toltoedato: Marco Mengoni è il miglior cantante italiano degli ultimi 30 anni e mi dispiace per Ligabue, Ramazzotti, Antonacci e compag… -