Anticipazioni Uomini e Donne del 18/03/23: ancora niente scelta per Lavinia Mauro (Di sabato 18 marzo 2023) Ecco tutte le Anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di Uomini e Donne. Di seguito le Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram: Lavinia molto bella, indossava un abito fuxia, ha fatto un’esterna con Alessio Campoli in cui si è aperta con lui raccontandogli dei blocchi che ha (il problema dell’ansia exx), alla fine si sono baciati. Esterna anche con Alessio Corvino, inizialmente hanno litigato, dopo però è scattato il bacio. Quando Alessio Corvino è entrato in studio è partito di nuovo il discorso delle segnalazioni, rimarcato anche da Gianni dal momento che al compleanno ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 marzo 2023) Ecco tutte lesui prossimi appuntamenti di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di. Di seguito lediffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram:molto bella, indossava un abito fuxia, ha fatto un’esterna con Alessio Campoli in cui si è aperta con lui raccontandogli dei blocchi che ha (il problema dell’ansia exx), alla fine si sono baciati. Esterna anche con Alessio Corvino, inizialmente hanno litigato, dopo però è scattato il bacio. Quando Alessio Corvino è entrato in studio è partito di nuovo il discorso delle segnalazioni, rimarcato anche da Gianni dal momento che al compleanno ...

