Anticipazioni Uomini e Donne, 18 Marzo 2023: Nuovo bacio di Lavinia Mauro (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di registrare i nuovi appuntamenti del dating show di sabato e domenica. Grazie agli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni possiamo scoprire che cosa è successo. Leggi anche: Come partecipare a Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico: Lavinia Mauro ancora non sceglie Maria De Filippi ha occupato la maggior parte della registrazione con le vicende della tronista romana Lavinia Mauro, prossima alla scelta. Tuttavia la ragazza non ha specificato quando sceglierà. La ragazza è arrivata in puntata con un abito fuxia ed è apparsa molto bella. Ha fatto un'esterna con Alessio Campoli e si sono baciati. Lei si è raccontata e ha parlato dei ...

