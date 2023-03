Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 | Gabriella Sostituisce Flora!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 18 marzo 2023)Il7: Flora si trova in grande difficoltà all’atelier e finisce per andarsene. Al suo posto arriva, una vecchia conoscenza… Ilprosegue e, tra gli argomenti al centro dell’attenzione, c’è anche quello che riguarda Flora ed Umberto. La stilista ha scoperto i piani del compagno e minaccia di rivelarli se lui non la sposerà. Le cose per la Ravasi potrebbero diventare sempre più complesse a questo punto, fino ad andare via ed essere sostituita daIl7: Flora mandata via dall’atelier! Ne Il...