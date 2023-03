Ancora guai per Donald Trump | trovati regali non dichiarati per 250 mila dollari Media Usa | «A breve l’incriminazione per Stormy Daniels»

(Di sabato 18 marzo 2023) Un rapporto del governo degli Stati Uniti ha rivelato che l’ex presidentenon ha mai dichiarato ida autorità straniere per un valore di oltre un quarto di milione di. Il «bottino» comprende i più svariati articoli. A cominciare da 16 doni arrivati dall’Arabia Saudita, per un complessivo di oltre 45, tra i quali spicca un pugnale dal valore di 24. Diciassetteprovenienti dall’India, tra cui gemelli, un vaso e una riproduzione del Taj Mahal dal valore di 4.600. E, un ritratto a grandezza naturale dato dal presidente di El Salvador. E mazze da golf dall’allora primo ministro del Giappone Shinzo Abe, tra il 218 e il 2019. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VFunghini : @valy_s @Corriere Ma di che cosa discutete ancora. Sileni, Speranza tutta gente che ha combinato guai su guai. Oram… - StangaJessica : RT @secondastella_: Grazie Alby che l’hai abbracciata ?? “Oriana devi fare anche un cambio batterie” Alby “puuure” ????, questi due guai a… - G_VitoArmonioso : @TowerDaniel @ilrisolutoreIT Ci sono ancora in giro servizi tg rai anni90 dove si pavoneggiavano di riuscire a nn f… - Aurora951523471 : Nostri bambini?? Quelli che stai massacrando dal 2014 in Donbass ? O quelli bruciati in Odessa? Dicci spiegaci qual… - banaedr : Roma, ancora guai per le gemelle di 'Come un gatto in tangenziale': sequestrati beni per 110mila euro… -

...deveannunciare la sua candidatura. Nei sondaggi il testa a testa è proprio fra DeSantis e Trump. Possibile incriminazione per l'ex presidente L'ex presidente deve fare i conti con i suoi...Anche in questo caso il Barcellona non hadeciso in vista del prossimo anno, soprattutto a far pendere l'ago della bilancia è anche il futuro di Busquets. In caso di rinnovo, ecco che Kessie ..., un ritratto a grandezza naturale dato dal presidente di El Salvador. E mazze da golf dall'allora primo ministro del Giappone Shinzo Abe , tra il 218 e il 2019. Il tycoon e la pornostar Gli ...

Ancora guai per Donald Trump: trovati regali non dichiarati per 250 ... Open

Agenzia I finanzieri: 'confisca per la pericolosità sociale' – Ancora guai per Alessandra Giudicessa, la 43enne romana che recitò la gemella Pamela nel film ‘Come un gatto in… Leggi ...Nel film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale è una delle gemelle cleptomani che vivono con Paola Cortellesi. Nella vita reale… Leggi ...