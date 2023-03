Ancona | il pronto soccorso senza primario da 3 anni Il concorso? Bloccato e cancellato E ora spunta un nuovo bando con il rischio ricorsi

(Di sabato 18 marzo 2023) Ildell’ospedale regionale dida più di tre: la nuova direzione generale blocca, poi cancella ilbandito a giugno 2022 e adesso pubblica un. Ad annunciare la notizia, tra lo stupore generale, il 7 marzo scorso era stato l’assessore regionale alla Sanità delle Marche, il leghista Filippo Saltamartini, adducendo una motivazione particolare: “La procedura concorsuale – ha detto pubblicamente in risposta a una interrogazione urgente del Partito Democratico – è stata bandita il 23 agosto 2022 e pochi giorni dopo, il 27 agosto, è entrato in vigore un intervento normativo sui concorsi nella sanità, in particolare la norma che va a integrare il decreto legislativo 502 del 1992. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ancona, il pronto soccorso senza primario da 3 anni. Il concorso? Bloccato e cancellato. E ora spunta un nuovo band… - alberto51059 : Stranieri violenti.. Ancona | Armato di taglierino semina il caos al pronto soccorso, choc a Torrette: sangue su se… - PattiGiuliani : Ancona Torrette, pronto soccorso choc: un marocchino di 29 anni ferito e ubriaco scatena il caos e il fuggi fuggi.… - viveremarche : Ancona: Devasta la sala d'aspetto del Pronto Soccorso, poi si scaglia contro gli agenti. Verrà denunciato per reati… - viveremarche : Ancona: Scheletro Rosso Addio! Pronto a partire il cantiere del Nuovo Palazzo di Vetro -

La vittima, che disconosceva i motivi che avevano portato l'aggressore al predetto gesto, veniva trasportata presso il localeSoccorso. Successivamente, nel corso della serata, a seguito di ...... da lì a breve è arrivata in zona e ha preso in cura l'uomo trasportandolo al Torrette di. ...Porto San Giorgio che hanno stabilizzato i pazienti prima di accompagnarli per accertamenti al...I nuovi casi dopo una settimana sono così distribuiti: 137 in provincia di,78 in provincia ... a cui si aggiungono 0 (=) in Post Critiche e 2(=) inSoccorso. Secondo la rilevazione ...

Notte choc al Pronto soccorso, uomo ferito imbratta di sangue tutto il reparto. Pazienti in fuga corriereadriatico.it

Ancona, 18 marzo 2023 – Caos in pronto soccorso, la direzione aziendale di Torrette pronta a raddoppiare la vigilanza privata notturna. Le cose mercoledì notte, durante la presenza di un ...ANCONA - Da una parte la fredda cronaca; dall’altra il retroscena dal sapore decisamente politico. Il nodo del contendere è il concorso dei veleni per la nomina del primario di Pronto soccorso e Obi ...