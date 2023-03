Ancelotti | «Resterei al Real Madrid a vita | mi godo ogni giorno qui»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 marzo 2023) Carloè intervenuto in conferenza stampa per parlare del Clásico di domani, al Camp Nou. Un duello decisivo per la lotta al titolo de La Liga e anche per il suo futuro sulla panchina del. Di seguito le parole disul Clasico: La sua permanenza al: «E’ una valutazione che deve fare la società, ma ho già detto chequi tutta la, ma è impossibile. Voglio continuare e spero che sarà così. Quello che decide la società non è importante, perché mi diverto. Se il club mi vuole per tre mesi, allora mitre mesi. Se sono tre anni, tre anni». Sarebbe giusto se lasciasse il club per non aver vinto campionato, coppa o Champions? « Sono convinto che vinceremo qualcosa ...