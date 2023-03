Ancelotti | «Futuro? Resterei al Real Madrid a vita | ma…»

(Di sabato 18 marzo 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «E’ una valutazione che deve fare la società, ma ho già detto chequi tutta la, ma è impossibile. Voglio continuare e spero che sarà così. Quello che decide la società non è importante, perché mi diverto ogni giorno. Se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godo tre mesi. Se sono tre anni, tre anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

