Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici: conterrà dati anagrafici e sul rapporto di lavoro. Il decreto in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 18 marzo 2023) In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. "L’Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Inè stato pubblicato ilinterministeriale che disciplina il funzionamento dell’dei. "L’darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni". L'articolo .

