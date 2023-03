Amici 22 serale stasera in tv | orario | ospiti | concorrenti | giudici e regolamento

(Di sabato 18 marzo 2023) Parte questa sera l’edizionedi22, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda nella prima serata, alle 21:20, di Canale 5. Sono 15 i ragazzi, 8 ballerini e 7 cantanti, pronti a sfidarsi per vincere la competizione. Anche quest’anno la gara sarà caratterizzata dalla sfida che vedrà coinvolte tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo). Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano guideranno la squadra composta da Aaron, Gianmarco, Isobel, Piccolo G, Ramon; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo saranno gli insegnanti di Angelina, Cricca, Maddalena, Megan, NDG, Samu; infine Arisa e Raimondo Totaro avranno Alessio, Federica, Mattia e Wax. A giudicare la gara sarà una giuria esterna, totalmente differente da quelle degli anni passati: i nuovisono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e ...

La fase cruciale del talent show di Maria De Filippi comincia con due esclusioni ...Stando alle anticipazioni emerse sui social, durante la prima puntata deldi22 sarebbero stati eliminati ben due concorrenti: la prima allieva a lasciare la scuola è stata la ballerina ...

Questa sera parte ufficialmente il Serale di Amici 22 e tutto è pronto per la prima puntata. Come sappiamo nel corso della serata ci saranno le prime due eliminazioni e nelle ultime ore sono emerse le ...Durante lo speciale di ieri di Amici 22, in attesa della prima puntata del Serale di questa sera, i ragazzi sono stati radunati in studio. Qui hanno avuto modo di raccontare le proprie emozioni per ...