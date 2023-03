Amici 22, Aaron nipote di chi è? Tutto sulla sua famiglia, genitori e origini (Di sabato 18 marzo 2023) Aaron è uno dei più giovani cantanti presenti nel talent televisivo più famoso d’Italia. Scopriamo di seguito Tutto sulla famiglia del cantante di Rudy Zerbi ad Amici 2023. Leggi anche: Maddalena, chi è la ballerina al serale di Amici di Maria De Filippi? Giovanissimo e solare, di Aaron sorprende l’aria da ragazzo di altri tempi.... Leggi su donnapop (Di sabato 18 marzo 2023)è uno dei più giovani cantanti presenti nel talent televisivo più famoso d’Italia. Scopriamo di seguitodel cantante di Rudy Zerbi ad2023. Leggi anche: Maddalena, chi è la ballerina al serale didi Maria De Filippi? Giovanissimo e solare, disorprende l’aria da ragazzo di altri tempi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitaparanoiiaa : aaron e maddy avevano amici in comune wow - imaalss : RT @xannypeep: rassegnati aaron vincerai amici ma farai la fine alberto urso e dei suoi tamponi alla Mediaset - antorosk : Ho sognato che c'era la finale di Amici e che inaspettatamente ci erano arrivati Aaron, Alessio, Isobel, Nina e Wax… - giulia_dradi : @farecaxximiei @Nina198595 appunto questa sera in tv. Percui in conclusione, ricapitolando la finale di amici per m… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 18 marzo: Aaron batte Wax #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele #verissimo… -