Amici 2023 serale, anticipazioni ed eliminato prima puntata (Di sabato 18 marzo 2023) Amici 2023 giunge alla sua fase finale, quella del serale: da sabato 18 marzo 2023, su Canale 5 va in onda la versione in prima serata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante cui sarà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Tra le novità del serale, la giuria, formata dal ballerino Giuseppe Giofrè, dal cantante Michele Bravi e da Cristiano Malgioglio. Tre le squadre protagoniste di questa edizione: la “Cuccalo”, formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; la “Zerbicele”, formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la “Todarisa”, formata da Arisa e Raimondo Todaro. In ogni puntata, si tengono delle manche che vedono i cantanti e ballerini in gara sfidarsi per aggiudicarsi il passaggio alla puntata ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 marzo 2023)giunge alla sua fase finale, quella del: da sabato 18 marzo, su Canale 5 va in onda la versione inserata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, durante cui sarà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Tra le novità del, la giuria, formata dal ballerino Giuseppe Giofrè, dal cantante Michele Bravi e da Cristiano Malgioglio. Tre le squadre protagoniste di questa edizione: la “Cuccalo”, formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; la “Zerbicele”, formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la “Todarisa”, formata da Arisa e Raimondo Todaro. In ogni, si tengono delle manche che vedono i cantanti e ballerini in gara sfidarsi per aggiudicarsi il passaggio alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recommon : ??Mettiamo da parte il greenwashing imperante e guardiamo i dati: ENI incrementerà la produzione di gas fossile entr… - GussagoNews : Un Comune amico delle #api: #Gussago è entrato a far parte della rete di amministrazioni impegnate a sostenere lo s… - barone_fabrizio : @AmiciUfficiale Il vincitore amici 2023 ???????????????????? - Ansa_Piemonte : Cani in corsia per i piccoli pazienti del Regina Margherita. Pet Therapy con il progetto 'Amici a 4 zampe' #ANSA - Oops_2023 : Questa sera il serale di Amici!! Per quale squadra farete il tifo? #amici22 #amicidimariadefilippi #oops2023 -