Amici 2023 | il serale streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 18 marzo 2023) Questa sera, sabato 18 marzo, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi., ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5., ilin liveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live...