Amici 2023 | il serale | gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi

Quali sono gli ammessi al Serale di Amici 2023 in onda su Canale 5 da sabato 18 marzo? All'evento finale del Serale di Amici 2023 di Maria De Filippi (diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al Serale: NDG Cricca Angelina Aaron Piccolo G Federica Wax Ecco tutti i ballerini ammessi al Serale: Samu Maddalena Megan Ramon Gianmarco Isobel Alessio Mattia

Questa sera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la ...I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui ...