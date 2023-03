Amichevoli internazionali: Elia Caprile convocato nell’U21 azzurra (Di sabato 18 marzo 2023) 17/03/2023In programma le sfide contro Serbia e UcrainaSSC Bari rende noto che il tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato ha inserito il nostro Elia Caprile nella lista dei convocati per le amichevole che gli Azzurrini giocheranno contro la Serbia a Backa Topola il prossimo 24 marzo e contro l’Ucraina, a Reggio Calabria, il prossimo 27 marzo. Congratulazioni Elia! L’elenco dei convocati Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) 17/03/2023In programma le sfide contro Serbia e UcrainaSSC Bari rende noto che il tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato ha inserito il nostronella lista dei convocati per le amichevole che gli Azzurrini giocheranno contro la Serbia a Backa Topola il prossimo 24 marzo e contro l’Ucraina, a Reggio Calabria, il prossimo 27 marzo. Congratulazioni! L’elenco dei convocati Portieri:(Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Risultati Partite di Calcio - 03/15/2023: Amichevoli internazionali: Amichevoli Giamaica 0 - 0 Trinidad e Tobago Ar… - PrimaBergamo : Ruggeri titolare a sinistra nelle ultime due, Gasperini ormai lo preferisce a Soppy: di Fabio Gennari La sua stagio… - MikieTitti : RT @sscalciobari: ???? Amichevoli internazionali: #WalidCheddira convocato dal ???? #Marocco per le amichevoli contro ???? #Brasile 25.03.23 ????… - daniele7217 : RT @sscalciobari: ???? Amichevoli internazionali: #WalidCheddira convocato dal ???? #Marocco per le amichevoli contro ???? #Brasile 25.03.23 ????… - sscalciobari : ???? Amichevoli internazionali: #WalidCheddira convocato dal ???? #Marocco per le amichevoli contro ???? #Brasile 25.03… -