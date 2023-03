Amanda Lear svela un intervento chirurgico di Simona Ventura: “Si è rifatta..” (Di sabato 18 marzo 2023) Amanda Lear ieri sera è stata ospite a Benedetta Primavera di Loretta Goggi dove ha rispolverato tutte le sue battute virali su TikTok. “Ho dato il mio libro a Claudia Schiffer e mi ha detto ‘Bellissimo, chi te l’ha scritto?’, ed io le ho risposto ‘Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”. / “Una volta al supermercato una fan mi ha chiesto un selfie e io le ho detto ‘no sono struccata sono brutta’ e lei ‘chissenfrega anche io sono brutta’ e io ‘ma lei è abituata a essere brutta, io no!”. Fra una chiacchiera e l’altra ha anche tirato una serie di frecciatine pungenti (ma divertenti) ad Alba Parietti e Simona Ventura. Della prima ha detto: “Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata, è durata due o tre puntate”; mentre di Super Simo ha ... Leggi su biccy (Di sabato 18 marzo 2023)ieri sera è stata ospite a Benedetta Primavera di Loretta Goggi dove ha rispolverato tutte le sue battute virali su TikTok. “Ho dato il mio libro a Claudia Schiffer e mi ha detto ‘Bellissimo, chi te l’ha scritto?’, ed io le ho risposto ‘Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”. / “Una volta al supermercato una fan mi ha chiesto un selfie e io le ho detto ‘no sono struccata sono brutta’ e lei ‘chissenfrega anche io sono brutta’ e io ‘ma lei è abituata a essere brutta, io no!”. Fra una chiacchiera e l’altra ha anche tirato una serie di frecciatine pungenti (ma divertenti) ad Alba Parietti e. Della prima ha detto: “Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata, è durata due o tre puntate”; mentre di Super Simo ha ...

