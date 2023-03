Amanda Lear, ospite a "Benedetta Primavera", senza freni su Simona Ventura e Alba Parietti (Di sabato 18 marzo 2023) ospite da Loretta Goggi, Amanda Lear ha raccontato qualche aneddoto sulla sua carriera, lanciando anche qualche frecciatina a Simona Ventura e Alba Parietti Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023)da Loretta Goggi,ha raccontato qualche aneddoto sulla sua carriera, lanciando anche qualche frecciatina a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amanda Lear imbarazza la Goggi: 'Ma sei nuda sotto?' - infoitcultura : Amanda Lear show con Loretta Goggi: «Alba Parietti negata come valletta. La Ventura? Si è rifatta il naso e ha fatt… - ArtpopBetta : @Ilaria46069051 Benedetta primavera, imitazione di Mina in duetto con Renato Zero (Panariello), Amanda Lear e le su… - rockett70 : RT @fanpage: Amanda Lear a tutto tondo ospite di Loretta Goggi a #BenedettaPrimavera. Dagli inizi come cantante, al percorso da conduttrice… - mathildbauchard : RT @pennad_pennad3: Amanda Lear è un personaggio che ho sempre trovato irresistibile. Impossibile non amarla #BenedettaPrimavera https://t.… -