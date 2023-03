Amanda Lear è un uomo? la risposta di lei (Di sabato 18 marzo 2023) Dagli anni ’60, da quando Amanda Lear ha iniziato la sua carriera come modella e musa di Salvador Dalí, in tanti si chiedono se la cantante sia uomo, una donna o una transessuale. La risposta l’ha data lei stessa in varie interviste. Amanda non è un uomo, e ha spiegato anche l’origine di questa diceria o leggenda metropolitana Amanda Lear fin dalla metà degli anni ’60 è inseguita dalla leggenda sulla sua origine. Le prime voci dicevano che la modella era nata Alain René Tap. Dopo un’operazione a Casablanca sarebbe diventata Peki D’Oslo, come ha raccontato la transgender April Ashle nella sua autobiografia. La voce è continuata fino ai giorni nostri, perfino Giucas Casella, durante il Grande Fratello Vip 6, raccontò di aver conosciuto ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023) Dagli anni ’60, da quandoha iniziato la sua carriera come modella e musa di Salvador Dalí, in tanti si chiedono se la cantante sia, una donna o una transessuale. Lal’ha data lei stessa in varie interviste.non è un, e ha spiegato anche l’origine di questa diceria o leggenda metropolitanafin dalla metà degli anni ’60 è inseguita dalla leggenda sulla sua origine. Le prime voci dicevano che la modella era nata Alain René Tap. Dopo un’operazione a Casablanca sarebbe diventata Peki D’Oslo, come ha raccontato la transgender April Ashle nella sua autobiografia. La voce è continuata fino ai giorni nostri, perfino Giucas Casella, durante il Grande Fratello Vip 6, raccontò di aver conosciuto ...

