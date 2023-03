Alonso | ' Fantastico essere in prima fila | il nostro punto forte è il passo gara'

(Di sabato 18 marzo 2023) Il terzo tempo conquistato in qualifica significherà partire in, accanto a Perez , in virtù della penalità di Leclerc . Fernandoe la Aston Martin hanno dunque una grande occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeoBellan : Pole position di Sergio Perez a Jeddah. Leclerc 2° tempo, ma dovrà partire 12° causa penalità. In prima fila ci sar… - lastcornerf1 : Q3 tiratissimo senza la presenza di Verstappen, Perez strappa la pole position per il secondo anno consecutivo, Lec… - MartinSa1988 : ???Un ragazzino di quasi 42 anni! Fantastico! Prima Fila da sogno! ?? Fernando #Alonso! ???? #GPArabiaSaudita ???? Ora… - silvialosi : Perez - Alonso il peggiore degli incubi. Oscar la piazza in ottava posizione con un trattore, fantastico, sempre su… -

... i poster dei team per la gara di Jeddahfiducioso sul passo della AMR23non si fa ... Vedremo cosa riusciremo a fare domani partendo dalla seconda posizione, èpartire in prima ...Partirà così dalla prima fila unFernandoche ha piazzato la sua Aston Martin in terza posizione, precedendo la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Carlos Sainz, autore ......mortali per reggere il ritmo delle Red Bull - ha concluso - ad eccezione di Fernando. Per me è stato il vincitore della gara ; ha regalato spettacolo e ha dato vita a un duellocon ...

F1 | Qualifiche GP Arabia Saudita - Alonso in prima fila grazie alla ... F1inGenerale

Alonso non si fa illusioni in vista della gara ... Vedremo cosa riusciremo a fare domani partendo dalla seconda posizione, è fantastico partire in prima fila. Passo gara Ieri il nostro long run è ...Partirà così dalla prima fila un fantastico Fernando Alonso che ha piazzato la sua Aston Martin in terza posizione, precedendo la Mercedes di George Russell e l’altra Ferrari di Carlos Sainz, autore ...