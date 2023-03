Almeria-Cadiz (sabato 18 marzo 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza in Andalusia (Di sabato 18 marzo 2023) Nell’ultimo periodo di campionato, il Cadice ha compiuto passi da gigante: due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite hanno portato un netto miglioramento in classifica, tanto che al momento Los Amarillos sono usciti dagli ultimi tre posti. L’Almeria invece ha dovuto inchinarsi ben quattro volte nelle ultime cinque gare, cosa che ha determinato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 18 marzo 2023) Nell’ultimo periodo di campionato, il Cadice ha compiuto passi da gigante: due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite hanno portato un netto miglioramento in classifica, tanto che al momento Los Amarillos sono usciti dagli ultimi tre posti. L’invece ha dovuto inchinarsi ben quattro volte nelle ultime cinque gare, cosa che ha determinato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Almeria-Cadiz (sabato 18 marzo 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza in Andalusia… - infobetting : Almeria-Cadiz (sabato 18 marzo 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza in Andalusia… -