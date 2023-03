Almanacco del 18-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)del giorno e siamo a mercoledì 15 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Luisa dei marilac il nome è la variante femminile dell’antichissimo nome Germanico lodewijk Che significa valoroso in battaglia oppure uomo illustre Il proverbio dice le finestre del paese hanno sempre le orecchie Tese in avanti di oggi Giambattista Tiepolo Sabrina Salerno Eva Longoria e noi andiamo a fare gli auguri a tutti i nostri di oggi Eh vediamo un po’ chi andiamo a beccare in questo momento E allora tantissimi auguri caro Roger li facciamo a Veronica Sabrina e a Giulia tutta femminile salutiamo stella sul ti amo anche Mirko è questa mattina Insomma Giara sulla sul pezzo vedevo salutiamo anche Lorenzo Pier Giorgio Buona giornata buona giornata anche a Marica e allora siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo 15 marzo del 44 avanti Cristo è una data ...