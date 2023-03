Alluvione Marche: bando per contributi auto e furgoni (Di sabato 18 marzo 2023) contributi Alluvione Marche. Impossibile dimenticare l’Alluvione delle Marche di qualche mese fa, nello specifico a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022 che ha coinvolto nello specifico le province di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando 12 vittime, una donna dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per 2 miliardi di euro. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023). Impossibile dimenticare l’delledi qualche mese fa, nello specifico a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022 che ha coinvolto nello specifico le province di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando 12 vittime, una donna dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per 2 miliardi di euro. ... TAG24.

