Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : All’ordine Tsrm e Pstrp di Milano evento dedicato ai massofisioterapisti - Giornaleditalia : All'ordine Tsrm e Pstrp di Milano evento dedicato ai massofisioterapisti - Italpress : All’ordine Tsrm e Pstrp di Milano evento dedicato ai massofisioterapisti - SIENANEWS : Con le elezioni tenutesi nei giorni scorsi i fisioterapisti senesi hanno formato il Consiglio Direttivo del nuovo O… -

...Marzo hanno dato ufficialmente la nascitadei Fisioterapisti di Siena. L'è nato grazie alla legge 3 del 2018 che in primis ha istituito gli Ordini delle professioni sanitarie......3 Marzo hanno dato ufficialmente la nascitadei Fisioterapisti di Siena. L'è nato grazie alla legge 3/2018 che in primis ha istituito gli Ordini delle Professioni Sanitarie......del CdA Dietisti CZ - KR - VV e Consigliere dell'- ...ringraziato gli alunni e i docenti per la corposa partecipazione'...