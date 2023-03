“Allora non chiamatelo reality”: Daniele Dal Moro si difende dopo la squalifica (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro dopo la squalifica sbarca su Instagram: ecco le prime parole del gieffino Daniele Dal Moro ieri pomeriggio a sorpresa è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. L’avventura dell’imprenditore nella settima edizione del noto reality show era iniziata lo scorso 19 settembre. A pochissimi giorni dal gran finale che avverrà il prossimo 3 aprile, il Grande Fratello Vip con un post social annuncia la sua squalifica. Il reality show rivela sui social il motivo della squalifica del concorrente Daniele, dichiarando: “Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”.dopo i numerosi richiami e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023)Dallasbarca su Instagram: ecco le prime parole del gieffinoDalieri pomeriggio a sorpresa è statoto dal Grande Fratello Vip. L’avventura dell’imprenditore nella settima edizione del notoshow era iniziata lo scorso 19 settembre. A pochissimi giorni dal gran finale che avverrà il prossimo 3 aprile, il Grande Fratello Vip con un post social annuncia la sua. Ilshow rivela sui social il motivo delladel concorrente, dichiarando: “Dalè statoto da “Grande Fratello Vip”.i numerosi richiami e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Dalle anticipazioni che circolano, la riforma fiscale del governo Meloni è sostanzialmente la fotocopia di quella d… - ZZiliani : Incredibile. Nella risposta della Procura #FIGC non c’è alcun accenno alla #Juventus e allora la Juve vuol vedere l… - AlbertoBagnai : Direi che è peggio di così. Non si tratta di aver detto ciò che tutti (chi?) pensano, ma di aver cercato di avvisar… - SimonePerego3 : RT @rjollat: allora facciamo così: allegri in realtà vorrebbe avere il 70% di possesso, vorrebbe segnare 5 gol a partita e non vuole che ci… - leftsnoopy : @andostamo @fanpage Sì,e allora perchè non si rifugia neli USA, o in Ucraina? -