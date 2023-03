Allegri | «La Juventus in campo ha fatto 53 punti»

(Di sabato 18 marzo 2023) Il big match del fine settimana è il derby d’Italia, Massimilianoha presentato in conferenza stampa Inter-in programma domani alle 20:45 a San Siro. Di seguito le parole dell’allenatore juventino riportate da Tuttomercatoweb: La partita: «Una bella partita contro una squadra forte, è una partita meravigliosa davanti a 70mila spettatori, è il derby d’Italia e sarà una partita affascinante. Bisognerà essere molto bravi». Il punto sui disponibili: «Di Maria? Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, mi sembra che stia bene. Devo valutare Bonucci e Miretti mentre non ci saranno Milik e Alex Sandro. Chiesa sta bene, haanche gol giovedì e sono contento. Poi tutti gli altri che han giocato giovedì sono a disposizione. Locatelli lo vedo bene, a Friburgo l’ho tolto a dieci minuti dalla fine perché la partita era in sicurezza e ...

Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa.

"Serve una bella partita contro un'Inter forte e dovremo essere molto bravi: è una gara meravigliosa con 70mila spettatori, è il derby d'Italia e sarà affascinante"