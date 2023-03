Allegri: “Juve è seconda, ha 3 punti più dell’Inter” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53 punti che sono 3 più dell’Inter”. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida sul campo dell’Inter, guarda la classifica della sua Juventus senza considerare i 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera. La Juve attualmente è a quota 38 ma spera di riavere i 15 punti sottratti dalla sentenza della Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. “Noi quest’anno abbiamo perso in trasferta con Milan, Napoli e Roma, abbiamo vinto in casa con Lazio e Inter e pareggiato in casa con la Roma. Quindi con gli scontri diretti più meno siamo in linea. Per quanto riguarda la classifica ora siamo indietro, è difficile recuperare, dobbiamo fare il massimo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53che sono 3 più”. Massimiliano, alla vigilia della sfida sul campo, guarda la classifica della suantus senza considerare i 15di penalizzazione inflitti alla società bianconera. Laattualmente è a quota 38 ma spera di riavere i 15sottratti dalla sentenza della Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. “Noi quest’anno abbiamo perso in trasferta con Milan, Napoli e Roma, abbiamo vinto in casa con Lazio e Inter e pareggiato in casa con la Roma. Quindi con gli scontri diretti più meno siamo in linea. Per quanto riguarda la classifica ora siamo indietro, è difficile recuperare, dobbiamo fare il massimo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - realvarriale : Oltre a #Conte tanti i delusi che hanno lasciato i nostri club inseguendo,oltre ai soldi,traguardi in Champions:… - SIanniello : RT @ale90BN: DETTATO: ????? (prof. #Allegri) In questo momento la #Juve ha 53 punti. 3 punti sopra l'#Inter. 4 punti sopra la #Lazio. 5 punt… - luis_gjocaj : @JFCmarco Effettivamente nemmeno io capisco perché Allegri abbia ripudiato l'1-0 dopo Nantes-Juve. Non era in torto… -

Inzaghi: "Juve seconda Inter guarda classifica attuale" Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l'... Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà di più", ha proseguito Inzaghi. Sulla ... Allegri: "Juve è seconda, ha 3 punti più dell'Inter" Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida sul campo dell'Inter, guarda la classifica della sua Juventus senza considerare i 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera. La Juve ... Penalizzazione Juventus, Inzaghi si espone: 'verdetto' prima del big match Simone Inzaghi si espone in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri La Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Europa League dove affronterà lo Sporting Lisbona. Un'altra sfida europea contro una portoghese dopo quella nei gironi di Champions ... Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max. Per l'... Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con lalo sarà di più", ha proseguito Inzaghi. Sulla ...Massimiliano, alla vigilia della sfida sul campo dell'Inter, guarda la classifica della sua Juventus senza considerare i 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera. La...Simone Inzaghi si espone in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro la Juventus di MassimilianoLa Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Europa League dove affronterà lo Sporting Lisbona. Un'altra sfida europea contro una portoghese dopo quella nei gironi di Champions ... Allegri, conferenza Inter-Juve: Gatti, Di Maria, Pogba, infortuni Tuttosport Juventus, Allegri: "Ora siamo indietro in classifica ma vedremo cosa succederà il 19 aprile" Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter: le parole dell'allenatore nerazzurro ... Inzaghi: “Juve seconda Inter guarda classifica attuale” Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l’allenatore della Juventus, la formazione bianconera è seconda con 3 lunghezze di vantaggio al netto della ... Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter: le parole dell'allenatore nerazzurro ...Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l’allenatore della Juventus, la formazione bianconera è seconda con 3 lunghezze di vantaggio al netto della ...