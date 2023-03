Allegri “Inter test importante, bilanci a fine anno” (Di sabato 18 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare una bella partita contro un'Inter forte. E' sempre una partita meravigliosa, che si giocherà davanti a 70 mila spettatori. E' il derby d'Italia, sarà una gara affascinante e bisognerà essere molto bravi”. Massimiliano Allegri esordisce così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di San Siro contro i nerazzurri di Inzaghi. Ancora out Milik e Alex Sandro oltre a Pogba (“credo che difficilmente sarà a disposizione subito dopo la sosta”, dice del francese), il tecnico deve valutare le condizioni di Bonucci e Miretti mentre è ottimista per Di Maria, a riposo giovedì col Friburgo. “Mi sembra che stia bene – assicura sul Fideo – Di Maria e Chiesa insieme? Magari stanno fuori tutti e due, Milik e Kean non ci sono e non avrei cambi in attacco. L'importante è fare una partita giusta, ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare una bella partita contro un'forte. E' sempre una partita meravigliosa, che si giocherà davanti a 70 mila spettatori. E' il derby d'Italia, sarà una gara affascinante e bisognerà essere molto bravi”. Massimilianoesordisce così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di San Siro contro i nerazzurri di Inzaghi. Ancora out Milik e Alex Sandro oltre a Pogba (“credo che difficilmente sarà a disposizione subito dopo la sosta”, dice del francese), il tecnico deve valutare le condizioni di Bonucci e Miretti mentre è ottimista per Di Maria, a riposo giovedì col Friburgo. “Mi sembra che stia bene – assicura sul Fideo – Di Maria e Chiesa insieme? Magari stfuori tutti e due, Milik e Kean non ci sono e non avrei cambi in attacco. L'è fare una partita giusta, ...

