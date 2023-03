Allegri ha scoperto il punto debole dell’Inter | tifosi in delirio

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 marzo 2023), per la sfida con l’Inter, sembra pronto a sfruttare ildei nerazzurri; andiamo a scoprire di cosa si tratta. La Juventus, dopo la vittoria in casa del Friburgo e il conseguente passaggio ai quarti di finale di Europa League, si prepara alla sfida di campionato con l’Inter; un match fondamentale per le ambizioni Champions dei bianconeri che non possono permettersi passi falsi. Il derby d’Italia, però, va oltre la classifica; è una partita diversa dalle altre. All’andata vinsero i bianconeri ma questo sarà un match completamente diverso.dovrà gestire la rosa dopo l’impegno europeo. LaPresseBattere l’Inter non sarà impresa semplice ma il tecnico bianconero sembra averildei nerazzurri. I ragazzi di Inzaghi, in casa, ...