Allegri annuncia un titolare a sorpresa: ecco il grande escluso (Di sabato 18 marzo 2023) Allegri, in vista della partita con l'Inter, ha annunciato un possibile titolare a sorpresa; scopriamo di chi si tratta. La Juventus si prepara ad affrontare l'Inter in una sfida mai banale; il derby d'Italia, infatti, ha sempre avuto un fascino diverso rispetto alle altre partite. Allegri (LaPresse)A livello di classifica, i nerazzurri vogliono vincere per mantenere il secondo posto in classifica; i bianconeri, invece, hanno l'obbligo di conquistare i tre punti per continuare la rincorsa al quarto posto. In vista del match, il tecnico bianconero ha annunciato la possibilità di vedere un titolare a sorpresa; stiamo parlando di Gatti, autore di una grande partita contro il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa League. Una ...

