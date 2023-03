(Di sabato 18 marzo 2023) Intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di. È l'indicazione contenuta in unainviata dal ministro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Gare a rischio sicurezza, allarme tifosi per il Viminale - infoitinterno : Allarme tifosi, direttiva ai prefetti. Piantedosi: «Controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli» - ilmessaggeroit : Allarme #tifosi, direttiva ai prefetti. Piantedosi: «Controlli rafforzati a #roma, Milano e Napoli» - TanyaGuaida : #Ultimora : Convalidati #8arresti tra i tifosi napoletani, dopo gli scontri dello scorso mercoledì in occasione del… - com_notizie : #SerieA, #LazioRoma: Viminale lancia allarme su ordine pubblico -

...di Roma e dei carabinieri del Nucleo informativo che sono già al lavoro sul monitoraggio dei. 'Anche tutto questoingiustificato crea tensioni, è tanto bello andare a vedere la partita ...Un bottino tremendamente magro che ha fatto scattare l'in casa Reggina. Nel post partita, ... Questa società e questimeritano di più: dobbiamo tornare al più presto e fare meglio. Oggi ...Dopo gli scontri di mercoledì scorso cresce l'per l'arrivo deibritannici a Napoli, previsto per giovedì prossimo, in occasione del match tra Italia e Inghilterra. Sono circa duemila iinglesi attesi in città. Preoccupazione ...

Roma-Feyenoord, allarme ultras. Gualtieri: «Piantedosi vieti la trasferta ai tifosi olandesi» ilmessaggero.it

A destare allarme sono la scia di malumori e vendette che potrebbero ... il comunicato degli ultras della Lazio all’indomani del furto dello striscione da parte dei tifosi della Stella Rossa Belgrado ...Ecco perché Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha immediatamente lanciato l’allarme, invocando il “Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della ...