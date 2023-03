Allarme nucleare in Francia: cosa succede e quali rischi per l’Italia (Di sabato 18 marzo 2023) Scatta l’allerta sullo stato delle centrali nucleari oltralpe. La società energetica francese, Edf, ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento negli impianti di produzione di energia atomica, e intende avviare verifiche che entro la fine dell’anno dovrebbero raggiungere il 90% degli impianti. L’Authority nazionale per la Sicurezza nucleare francese (Asn) è stata avvisata sul tema dopo la recente scoperta di una grave crepa nel reattore Penly 1, nel dipartimento della Seine-Maritime (Normandia) che ha costretto le autorità a spegnere la centrale. Allarme nucleare in Francia: la comunicazione “L’Asn prende atto di questo nuovo sviluppo della strategia e ritiene che sia responsabilità di Edf metterlo in atto”, ha affermato l’Authority per la sorveglianza nucleare in ... Leggi su quifinanza (Di sabato 18 marzo 2023) Scatta l’allerta sullo stato delle centrali nucleari oltralpe. La società energetica francese, Edf, ha individuato 320 saldature ritenute ao di cedimento negli impianti di produzione di energia atomica, e intende avviare verifiche che entro la fine dell’anno dovrebbero raggiungere il 90% degli impianti. L’Authority nazionale per la Sicurezzafrancese (Asn) è stata avvisata sul tema dopo la recente scoperta di una grave crepa nel reattore Penly 1, nel dipartimento della Seine-Maritime (Normandia) che ha costretto le autorità a spegnere la centrale.in: la comunicazione “L’Asn prende atto di questo nuovo sviluppo della strategia e ritiene che sia responsabilità di Edf metterlo in atto”, ha affermato l’Authority per la sorveglianzain ...

