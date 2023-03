Alla Feldi non basta una grande rimonta | il Pescara passa al PalaSele

Leggi su anteprima24

Eboli (Sa) – A dispetto delle grandi difese in campo, la sfida trae Futsalregala gol e spettacolo aldi Eboli. Una gara al cardiopalma fatta di rimonte e contro rimonte che vede peròfine i rossoblù soccombere per 4-6. Le volpi reagiscono di gran carattere al doppio vantaggio abruzzese guidato dall'ex Caruso ma non riescono a completare quella che sarebbe stata una. Complice la sconfitta del Napoli le volpi restano ancora al primo posto appaiati ai partenopei. Laparte molto bene pressando subito gli abruzzesi e trovando il vantaggio grazie all'autogol dell'ex Caruso. La gara sembra indirizzarsi sui binari giusti ma è solo apparenza. Infatti gli ospiti iniziano a macinare gioco mettendo in ...