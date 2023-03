Alex Marquez, consiglio amorevole al fratello Marc: “Vieni in Ducati…” (Di sabato 18 marzo 2023) Non ha vissuto un bel periodo in Honda e la chiamata di Ducati, via Gresini Racing, potrebbe rappresentare il vero, grande, inizio della sua carriera in MotoGP. Ne è ben consapevole Alex Marquez che ha saggiato, come i suoi compagni di flotta, la potenza della moto Marcata Borgo Panigale. La squadra rossa e la sue sorella minori sembrano possedere qualcosa in più rispetto alle rivali e i test di Portimao hanno confermato quello che era, all’inizio, un semplice pronostico. Lo spagnolo è passato ai rivali principali del suo ex team giapponese e, ultimamente, il fratello minore ha consigliato lo stesso percorso a Marc Marquez, fratellone del pilota di Gresini e pluricampione del mondo. I problemi mostrato da HRC potrebbero spingere l’iberico tra le braccia della Nuvola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Non ha vissuto un bel periodo in Honda e la chiamata di Ducati, via Gresini Racing, potrebbe rappresentare il vero, grande, inizio della sua carriera in MotoGP. Ne è ben consapevoleche ha saggiato, come i suoi compagni di flotta, la potenza della motoata Borgo Panigale. La squadra rossa e la sue sorella minori sembrano possedere qualcosa in più rispetto alle rivali e i test di Portimao hanno confermato quello che era, all’inizio, un semplice pronostico. Lo spagnolo è passato ai rivali principali del suo ex team giapponese e, ultimamente, ilminore ha consigliato lo stesso percorso ane del pilota di Gresini e pluricampione del mondo. I problemi mostrato da HRC potrebbero spingere l’iberico tra le braccia della Nuvola ...

