Alessia Cammarota | incidente in auto | paura e ansia per il bambino in grembo | come sta adesso

(Di sabato 18 marzo 2023) Poche ore faha raccontato di aver avuto unin molti sanno l’ex corteggiatrice di Ued attualmente è in attesa del suo terzo figlio. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, e lei e la persona che stava al suo fianco, al di là dello spavento per il botto, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Uomini e Donne, incidente per Alessia Cammarota: racconto choc sui social - infoitcultura : Uomini e donne, incidente d'auto per Alessia Cammarota - occhio_notizie : La futura mamma, Alessia Cammarota di Uomini e Donne, ha raccontato sui social di aver subìto un incidente d'auto.… - davided81 : Nella scelta di Federico io continuo a vederci una versione discount di Alessia Cammarota #uominiedonne - Giuliapop32 : Lei mi ricorda così tanto Alessia Cammarota, ovvero LA corteggiatrice per eccellenza #uominiedonne -

Uomini e Donne, incidente per: racconto choc sui social. Cosa è successo Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip, lo sfogo sui social: 'La prima regola dovrebbe essere...' Gf Vip, ...Via Instagram Storiesha raccontato nelle scorse ore un incidente in auto in cui lei e un'altra persona sono stati coinvolti di recente. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, e lei e la ...Per fortuna la disavventura vissuta non è stata troppo grave ma il racconto dell'ex volto di Uomini e Donneha sicuramente destato grande curiosità. La ragazza ha spiegato di aver ...

Uomini e Donne, incidente per Alessia Cammarota: racconto choc sui social. Cosa è successo leggo.it

L'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota è stata coinvolta in un grave incidente stradale. Vediamo insieme cosa è successo. L'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota è stata coinvolta in ...Alessia Cammarota, ex protagonista di Uomini e Donne e incita del terzo figlio, ha raccontato su Instagram di uno spiacevole incidente avvenuto in auto. Fortunatamente lei non si è fatta nulla e ...