Alessandra Giudicessa | polizze vita e ricettazione di bici | ecco come Pamela di ‘Come un Gatto in tangenziale’ è finita nei guai

(Di sabato 18 marzo 2023) Non è il film, ma la realtà. Per quanto le due cose sembrino davvero collimare tra loro. Di fatto, la pellicola e la realtà sembrano essersi davvero confuse nella testa e nelle vite delle gemelle, rinomate soprattutto per aver dato il loro contributo recitativo in "Come un gatto in tangenziale". Nei guai Alessandra Giudicessa, la gemella di "Come un gatto in tangenziale": «Pericolosità sociale», sequestrati 110 mila euro: tra finzione e realtà Le due gemelle, infatti, interpretavano la parte di due ladre inquiline di un alloggio popolare nell'ex residence Bastogi. E, proprio nella giornata di ieri, venerdì 17 marzo 2023, sono state sequestrati beni – due polizze vita e due auto – per un totale di 110mila euro, all'attrice Alessandra Giudicessa.

Sono state sequestrate ieri due polizze vita e due auto, per un totale di 110mila euro, all'attrice. L'ultimo episodio che ha attualizzato la 'pericolosità sociale'. Quando nel 2017 il regista Riccardo Milani le propose il ruolo di una della gemelle "Sue Ellen", due taccheggiatrici seriali, per il film Come un gatto in tangenziale, vantava già un "curriculum" fitto di esperienze lavorative. A quanto pare, non come attrice. Proprio ieri, venerdì 17 marzo, la 43enne romana è stata raggiunta da una denuncia. Il tutto avviene, come racconta il Corriere della Sera, in ragione della sua 'pericolosità sociale' per il periodo che va dal 2011 al 2018, quando l'attrice, che nel celebre film interpretava la gemella Pamela, è stata coinvolta in attività di ricettazione di bici e polizze vita.

