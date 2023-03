Alessandra Giudicessa | il tesoro da mezzo milione della “Gatta in Tangenziale” | che ha dimenticato la dichiarazione dei redditi per 19 anni

(Di sabato 18 marzo 2023), protagonista con la gemella Valentina di “Come un gatto in” e del sequel “Ritorno a Coccia di Morto”, non ha mai presentato unadeiin 19. Mentre per la sua partecipazione ai film avrebbe incassato appena 5 mila euro. Eppure ha acquistato due automobili e quattro polizze assicurative del valore di 115 mila euro. E questo perché, secondo il tribunale di Roma, «gli investimenti altro non sono che il frutto delle attività delittuose». A cuirisulta dedita «in via continuativa». Per questo ieri è arrivato nei suoi confronti il sequestro di 110 mila euro di beni. Ovvero due auto e una delle polizze. La realtà, riepiloga oggi l’edizione romana di Repubblica, non è molto diversa dalla finzione ...

