Albania, anche Asllani tra i 23 convocati da Sylvinho: una sfida in programma (Di sabato 18 marzo 2023) Sylvinho ha reso noto la lista dei 23 giocatori convocati dall'Albania in vista della sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024 contro la Polonia, che si giocherà il 27 marzo 2023. Presente il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani. ABALNIA, I 23 convocati DA Sylvinho Portieri: Etrit Berisha, Thomas Strakosha ed Elhan Kastrati;Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Ermir Lenjani, Adrian Ismajli, Marash Kumbulla e Frederic Veseli;Centrocampisti: Qazim Laçi, Kristjan Asllani, Klaus Gjasula, Amir Abrashi, Ylber Ramadani e Nedim Bajrami;Attaccanti: Sokol Cikalleshi, Myrto Uzuni e Taulant Seferi.

