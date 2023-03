Al Nassr, Cristiano Ronaldo torna a segnare su punizione: il VIDEO del gol (Di sabato 18 marzo 2023) Il VIDEO del gol su calcio di punizione di Cristiano Ronaldo, autore del momentaneo 1-1 nel match tra l’Al Nassr e l’Abha. torna a segnare da calcio piazzato il fenomeno portoghese, che negli ultimi anni aveva spesso vanificato chanche importanti, sia con la maglia della Juventus che con quella del Manchester United. In Arabia Saudita, invece, è riuscito a superare la barriera con una conclusione potente e a battere il portiere avversario. Il suo Al Nassr ha poi vinto la partita 2-1 grazie a un rigore trasformato da Talisca. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ildel gol su calcio didi, autore del momentaneo 1-1 nel match tra l’Ale l’Abha.da calcio piazzato il fenomeno portoghese, che negli ultimi anni aveva spesso vanificato chanche importanti, sia con la maglia della Juventus che con quella del Manchester United. In Arabia Saudita, invece, è riuscito a superare la barriera con una conclusione potente e a battere il portiere avversario. Il suo Alha poi vinto la partita 2-1 grazie a un rigore trasformato da Talisca. SportFace.

