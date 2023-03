Airbus | 13mila nuove assunzioni in azienda | si cercano tecnici | operatori e ingegneri

Oltrepersone a livello globale nel 2023, di cui 9mila in Europa Al fine di sostenere l'incremento ... dello spazio e degli elicotteri,intende assumere oltre 13.000 persone a livello ...Il gruppostima di assumerepersone nel 2023, con una creazione di 7mila posti di lavoro, per le nuove necessita' della produzione e per nuove tecnologie. Lo ha annunciato il gruppo aerospaziale ...Oltrepersone a livello globale nel 2023, di cui 9mila in Europa Al fine di sostenere l'incremento ... dello spazio e degli elicotteri,intende assumere oltre 13.000 persone a livello ...

Ora riparte in Puglia l’industria aeronautica: in produzione 13mila velivoli La Gazzetta del Mezzogiorno