Agriturismi |  Dindalini | Ci aspettiamo una stagione buona per arrivi e permanenze

(Di sabato 18 marzo 2023) Con l'estate in arrivo si pensa a rimettere in funzione le vasche: un servizio apprezzato dai turisti stranieri che decidono di trascorrere le vacanze nelle campagne aretine

Con l'estate in arrivo si pensa a rimettere in funzione le vasche: un servizio apprezzato dai turisti stranieri che decidono di trascorrere le vacanze nelle campagne aretineCon l'estate in arrivo si pensa a rimettere in funzione le vasche: un servizio apprezzato dai turisti stranieri che decidono di trascorrere le vacanze nelle campagne aretine